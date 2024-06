TeamVolley, un altro pilastro viene confermato: è coach Salussolia

Dopo Fabrizio Preziosa e Ivan Turcich, un’altra colonna portante è stata confermata nello staff tecnico del TeamVolley. Paolo Salussolia abbinerà i suoi incarichi nel settore giovanile a quello di viceallenatore della prima squadra biancoblù in Serie B2 nazionale. Sono ormai parecchi gli anni a Lessona per lui.

Paolo Salussolia: «Sì, in effetti la prossima sarà la sesta stagione. Mi piace lo stile del TeamVolley e mi fa ovviamente piacere che la società abbia deciso di proseguire il rapporto di collaborazione. Fin quando l'ambiente sarà questo, da parte mia ci sarà sempre la volontà di proseguire. Certo, la società deve essere soddisfatta del mio operato. Credo sia fondamentale condividere idee e metodi ed è importante lavorare affiatati. Un discorso che coinvolge l'intero staff tecnico, con il preparatore atletico Matteo Preden».

Salussolia potrà continuare anche un altro percorso, quello di crescita della filiera biancoblù. Un settore giovanile che promette bene, ma su cui ci sarà da lavorare tanto: «L’annata con il gruppo giovanile ha avuto fasi alterne. Un inizio di stagione con diversi infortuni, una buona prestazione al Bear Wool Volley, poi un momento di assestamento della rosa che ha portato al redde rationem di Romagnano, dove purtroppo non abbiamo colto una qualificazione alla fase regionale alla portata. Il secondo posto allo “Ziccio”, incastonato nel tris di podi dei tornei primaverili, è stato un buon modo per chiudere la stagione. Obiettivi futuri? In realtà uno solo, ossia il miglioramento dei singoli e della squadra. Da sempre un punto cardine della nostra filosofia di lavoro».

L’abbraccio arriva anche dal direttore sportivo Marco Motto: «La conferma di Paolo è stata fortemente voluta da entrambe le parti. Ci assicuriamo per un’altra stagione la sua disponibilità a lavorare con le nostre atlete, indifferentemente che siano della prima squadra o del giovanile, con tutta la professionalità e l’attenzione che ben conosciamo e abbiamo potuto apprezzare in tutti questi anni. Per il TeamVolley è una conferma molto importante. Sicuramente, Paolo ci darà quel valore aggiunto che è una costante del suo operato. Sono tante le soddisfazioni condivise, essendo lui un componente importante del nostro staff tecnico, in cui è perfettamente integrato. Quindi, “ben rimasto” Paolo!».