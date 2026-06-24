Scuola Pallavolo Biellese, conferma per il capitano Agostini

Il roster della prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è un mix di volti nuovi e conferme.

Tra queste, spicca quella di capitan Filippo Agostini. Lo schiacciatore di Foligno è stato un riferimento (in attacco e non solo) dell’ultima trionfale stagione, chiusa con la promozione in Serie B. Il punto finale ai playoff lo ha messo a terra proprio lui, l’ultimo di una lunghissima serie.

Classe 1994, dopo le esperienze nella sua Umbria (Perugia e Città di Castello) il capitano ha girato l’Italia: da Bolzano alla Calabria, passando per Toscana, Sardegna e Lombardia, sempre tra Serie A3 e B. Agostini intanto continua a studiare per diventare team manager e, anche nel prossimo campionato, alternerà ai suoi compiti in campo altri più "istituzionali".

Queste le sue parole: “Sono molto contento di poter continuare a scrivere nuove pagine insieme alla SPB. Ci tenevo a mettere una virgola, non un punto, dopo la bellissima annata appena trascorsa, culminata con la vittoria dei playoff e la promozione. La Serie B sarà un campionato tosto: conosco bene il girone e so che il livello medio è alto. Dovremo rimboccarci le maniche, ma il duro lavoro è stata una delle caratteristiche che ci ha contraddistinto e sarà proprio da lì che dovremo ripartire per affrontare questa nuova sfida. L’obiettivo iniziale sarà quello di preservare la categoria, ma non voglio pormi limiti: vedremo strada facendo cosa saremo in grado di costruire e a cosa potremo ambire. Sono felice di ritrovare coach Zanardo: il suo modo di lavorare ci ha permesso di esprimerci al meglio e sono sicuro che sarà così anche nella prossima stagione”.

E aggiunge: “Continua anche il mio impegno all’interno della società, e per questo ringrazio la SPB per la fiducia che mi ha rinnovato. Portare la mia visione della pallavolo e dello sport anche oltre il campo mi ha dato grandi soddisfazioni, e non vedo l’ora di continuare su questa strada. I progetti e le idee sono già molti. Ringrazio sentitamente tutta la società, non vedo l’ora di iniziare”.

Riporta il direttore sportivo Oscar Zaramella: “Siamo enormemente soddisfatti di poter continuare questa collaborazione con il nostro capitano, che per quanto fatto nell’ultima annata ha strameritato la conferma. Essere riusciti a tenerlo non è stato semplice né scontato: in questo caso il merito è tutto della società, che ha fatto uno sforzo importante. Filippo avrà l’impegnativo compito di guidare la squadra in questa nuova esperienza in Serie B, ma si occuperà anche di svolgere alcune mansioni manageriali. Affiancherà la dirigenza nell’organizzazione e nello sviluppo degli svariati progetti targati SPB Monteleone Trasporti”.