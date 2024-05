Pugilato: Fine settimana intenso per la Boxing Club Biella

Un altro fine settimana pregno di impegni per la società Biellese Boxing club Biella con ben 5 atleti su tre diverse manifestazioni tra Lombardia e Piemonte. Sabato scorso il maestro Scaglione ha accompagnato tre atleti a Bergamo, per l'esattezza al centro sportivo Valbrembo dove in un pomeriggio di sport e musica Filippo Girardi 66 kg al suo 19° match contro Sana, Colombo Sebastiano 71 kg al suo 6° match contro Pasolini ed Edoardo Pozzati al 3° match contro Mazzoleni.

Partendo proprio da Girardi, il match non ha avuto grandi momenti di entusiasmo visto che i due si sono studiati per la maggior parte del match ed hanno portato pochi colpi, la maggior parte dei quali arrivata dal Bergamasco che si è portato a casa il risultato. Ben differente è stato il match di Colombo che ha saputo dettare fin dalle prime battute il suo ritmo, andato in crescendo nella terza ripresa quando Sebastiano è riuscito a mettere in pratica i consigli dell'angolo così da staccare la quarta vittoria su 6 match.

Sfortunato ma un'ottima prestazione è stata quella di Edoardo Pozzati,18 anni al suo terzo match, che ha dimostrato la sua caparbietà ed il suo carattere. La troppa impetuosità l'ha fatto cadere nel gioco dell'avversario già più alto di una quindicina di cm, che lo attendeva per replicare con colpi di uscita trovando la chiave giusta per portarsi a casa la vittoria

Nella giornata di domenica a Giaveno, il match che avrebbe dovuto effettuarsi tra Sula della DMS di Torino e Lorenzo Rinaldi, già vincente sullo stesso due settimane prima, non si è svolto per problemi legati al peso.

Ultimo match ed ultima location in quel di Sant'Angelo Lodigiano è stato quello di Matteo Neggia al suo 19simo match, accompagnato dal tecnico Bulfoni, che ha trovato un avversario con 3 kg in più e con una forte propensione all'attacco che ha destabilizzato la prima ripresa di Matteo così da iniziare il match in salita. Dopo una buona prestazione nella seconda purtroppo non è riuscito a chiudere la contesa dalla sua ed ha dovuto veder alzato il braccio di Russo, il suo avversario proveniente da Varesotto.

I tecnici in ogni caso sono contenti delle prestazioni e dell'impegno profuso negli allenamenti e nei match che in questi due mesi saranno molteplici con la chiusura del 6 Luglio con Boxe sotto le Stelle arrivata ormai alla sua XVIII edizione.