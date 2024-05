Running: 85 partecipanti ieri al Trail del Favaro

Nonostante le condizioni del tempo non fossero le migliori auspicabili sono stati ben 85 i partecipanti al Trail del Favè che si è svolto nel pomeriggio di sabato nello storico borgo della Città di Biella, una classica corsa non competitiva di cinque chilometri che ha preso il via vicino alla sede Ana in località le Cave. Gabriele Nicola e Alessandro Ferrarotti, agente della Polizia locale di Biella che si è classificato 43° al campionato Italiano di corsa su strada Polizia Locale ad Avezzano, a pari merito tra gli uomini, tra le donne invece Silvia Robiolio. Tantissimi anche i più piccoli che hanno partecipato a contatto con la natura.

Nell'occasione Alessandro Ferrarotti ha donato al Sindaco e al vice Sindaco la medaglia vinta ad Avezzano come riconoscimento per la vicinanza e l'attenzione dimostrata al corpo della Polizia Locale.