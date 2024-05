Volley: L'Occhieppese Tecno Impianti è campione interprovinciale U18 Pgs

Sabato pomeriggio presso la palestra di Occhieppo Inferiore si sono svolte le finali under 18 ad organizzare l'evento è stata la società di casa ASD Occhieppese Pallavolo



Coinvolte nella sfida per il terzo piazzamento la giovane squadra del New Volley Valsesia e il Volley Gattinara, che vede vincere quest'ultima per 3 a 1.



La finale per il titolo interprovinciale rivede le protagoniste dell'anno scorso: Gs Tollegno e Occhieppese Pallavolo



Incontro tiratissimo che vede l'occhieppese, avanti per 2 a 0, raggiunta e portata al time break.

Quinto set che vede le ragazze di casa in svantaggio sul cambio campo per 8 a 5 rimontare e vincere l'incontro per 15 a 10.



La società A.S.D Occhieppese Pallavolo ringrazia tutte le società partecipanti e il comitato Pgs di Biella per la riuscita dell'evento organizzato che si è concluso con le premiazioni di tutte le società.

New volley Valsesia - Volley Gattinara 1-3

18-25 11-25 25-17 20-25



OCCHIEPPPESE TECNO IMPIANTI - GS Tollegno 3-2

25-12 26-24 15-25 23-25 15-10



Benini 7, Romeo 9, Faraci 4, Barengo 7, Romersa 7, Coda 0, Esposito 0, Rossi 10, Francesa 12, Zampieri 2, Maretto ne, Tormena ne, Franco L1, Mancin L2