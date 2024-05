Questa mattina, 18 maggio, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti in via Collocapra, a Chiavazza, per un principio d’incendio di sterpaglie.

La segnalazione è stata fatta da un passante che ha riferito di vedere del fumo a bordo strada. Arrivata sul posto, la squadra ha provveduto a spegnere le fiamme e a verificare che nelle vicinanze non ci fossero altri focolai. Le cause dell’incendio al momento non sono note.