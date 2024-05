Minaccia un gesto anticonservativo a due passi dal Tribunale di Biella, Polizia Locale e 118 evitano il peggio

Hanno mantenuto il sangue freddo e la giusta lucidità gli agenti della Polizia Locale che, nel primo pomeriggio di oggi, 18 maggio, hanno assistito un uomo che avrebbe minacciato di compiere un gesto anticonservativo. Si tratta di un 36enne di origine straniera.

È successo intorno alle 14, a due passi dal Tribunale di Biella. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo, in palese stato di agitazione, avrebbe palesato l'idea di togliersi la vita all'interno di un locale.

All'arrivo delle forze dell'ordine, il soggetto non era più presente ma è stato ritrovato poco distante, in via Marconi, con una ferita alla testa ed evidenti tracce di sangue sul capo. Sembra, infatti, che abbia più volte sbattuto la testa contro il muro di un edificio.

Una volta sul posto, gli operatori l'hanno tranquillizzato con parole di vicinanza fino all'arrivo del personale sanitario del 118. In seguito, è salito in maniera autonoma sull'ambulanza ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.