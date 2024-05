Le rondini sono sempre meno nei nostri cieli, per questo è importante salvaguardarle

È sempre più difficile vedere rondini nei nostri cieli. Per questo, diventa fondamentale preservarle e assisterle, anche in caso di difficoltà.

È quello che è accaduto questa mattina, 18 maggio, a Cossato, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Mazzini proprio per una rondine trovata all’interno di un negozio non più in attività.

La rondinella è stata recuperata e, una volta portata fuori all’aperto, è stata affidata al responsabile del recupero animali selvatici che ha provveduto a liberarla in un luogo sicuro qualche metro più distante. Potrebbe essere che il povero volatile avesse il nido nelle vicinanze.