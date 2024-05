Piogge intense e maltempo, non c'è tregua: alberi sulla strada a Lessona e Valle San Nicolao (foto di repertorio)

Le piogge non accennano a diminuire d'intensità, così come gli interventi dei Vigili del Fuoco per la rimozione di piante cadute sulla strada.

È successo tra stanotte e la prima mattinata di oggi, 16 maggio, nei comuni di Lessona e Valle San Nicolao. La viabilità è stata ripristinata con lo sgombero degli alberi.