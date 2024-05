Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: il Mese del Benessere prosegue fino al 30 giugno!

Viste le cospicue di richieste e la grande partecipazione al Mese del benessere lo staff di Beauty Med ha deciso di prolungare questa utile iniziativa fino al 30 giugno.

Chiunque lo desideri potrà prenotare ed usufruire di una consulenza gratuita con il Dott. Domenico Paris, medico estetico e dietologo dello studio.

Lo scopo principale di questa attività è quello di valutare lo stato di salute del paziente e, più in generale, promuovere un’alimentazione sana, bilanciata ma soprattutto, idonea alle proprie caratteristiche fisiche. Questo aspetto, infatti, è fondamentale per prevenire importanti patologie, oltre che eventuali inestetismi, come la cellulite o l’adipe localizzato.

Come funziona la valutazione ? Lo spiega il Dott. Paris

