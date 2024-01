Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: cos’è l’epilazione laser?

L’epilazione laser è il trattamento più efficace e duraturo per rimuovere i peli superflui, senza effetti collaterali per tutti i tipi di pelle. Ma cone funziona?

L'epilazione laser è una tecnica che permette la rimozione dei peli superflui su viso e corpo, attraverso apparecchiature che agiscono sul bulbo pilifero.

La procedura è sicura e consente di eliminare progressivamente il pelo per un lungo periodo di tempo Grazie a lunghezze d'onda specifiche per le diverse tipologie di pelle, il laser emette un fascio di luce che riscalda il fusto del pelo e la sua radice.

Lo scopo finale è quello di provocare, seduta dopo seduta, un progressivo assottigliamento e diradamento della peluria, rallentandone fortemente la ricrescita e rendendola non visibile ad occhio nudo.

Questo tipo di intervento è particolarmente consigliato a chi è stanco/a di ricorrere frequentemente a cerette, rasoi e vari altri metodi di depilazione, soprattutto quando si devono trattare zone delicate come inguine, ascelle e zone del viso ,tranne il contorno degli occhi. Per di più, l'epilazione laser è indicata per le persone affette da patologie legate al bulbo pilifero, che possono esacerbarsi proprio depilandosi di continuo, tra cui follicoliti irritative e cisti pilonidali.

Il laser multi-diodo a alta potenza utilizzato permette, inoltre, di eseguire l'epilazione su tutti i tipi di pelle, anche sui fototipi V e VI (ossia le persone di colore) e per ogni colore di pelo ad esclusione di quello bianco.

L'energia laser penetra gli strati superiori della pelle e trasferisce la sua energia al pelo; l'energia è assorbita dalla melanina presente nel pelo, e convertita in calore, che danneggia e distrugge il follicolo pilifero.

La particolare lunghezza d'onda utilizzata dal laser, 808 nm, è ottimizzata per produrre il massimo dell'efficacia senza danneggiare i tessuti circostanti, grazie anche al sistema di raffreddamento presente nel manipolo, che raffredda la cute e previene danni all'epidermide.

L'efficacia del trattamento è influenzata da numerosi fattori, quali colore della pelle, colore e spessore dei peli, profondità dei peli nella pelle. I peli sul braccio sono più sottili e di colore più chiaro, quelli della zona bikini più spessi e di colore più scuro. In generale, più scuri sono i peli, più efficacemente risponderanno al trattamento laser.

PELI: QUALCHE INFORMAZIONE

• I peli sono diffusi su tutta la superficie corporea, ad eccezione di palmo della mano, pianta dei piedi, margine libero delle labbra e alcune zone dell'area genitale. Le loro caratteristiche (numero, forma, lunghezza e tipologia) possono variare da persona a persona.

• Dal punto di vista anatomico, nel pelo si distinguono due parti principali: fusto (evidente all'esterno del piano cutaneo) e radice (contenuta nel follicolo pilifero a livello dell'epidermide). Nella parte più profonda, il follicolo si rigonfia per formare il bulbo pilifero, contenente, a sua volta, la papilla dermica; quest'ultima struttura è costituita da un gruppo di cellule in attiva proliferazione che danno origine al pelo.

• Il pelo non viene prodotto in modo continuativo dal follicolo, ma segue un ciclo vitale in cui si alternano periodi di attività a quelli di riposo: anagen (crescita), catagen (transizione) e telogen (riposo).

EPILAZIONE LASER: COME FUNZIONA?

A differenza delle classiche tecniche di depilazione, che rimuovono solo la parte apicale del pelo, l'epilazione laser consente di asportarlo nella sua interezza, bulbo pilifero compreso.

Il principio con cui funziona è quello fisico della luce: il laser emette un fascio di onde unidirezionali e monocromatiche, a una frequenza tale da colpire selettivamente la melanina contenuta nei peli di colore scuro sulla carnagione chiara, surriscaldandoli e denaturandone le strutture vitali (in particolare il bulbo). Se l'intervento è eseguito correttamente, la pelle intorno al follicolo rimane inalterata.

Nell'epilazione laser, quindi, il pelo non è strappato, ma la fototermolisi (ossia l'energia luminosa che si trasforma in calore) provoca la distruzione del bulbo e delle cellule che lo rigenerano, consentendo di ottenere risultati duraturi. L'epilazione laser presenta una serie di vantaggi: oltre ad essere indolore, infatti, favorisce una riduzione della quantità e del diametro dei peli, nonché una ricrescita lenta, se non addirittura inesistente, grazie all'eliminazione del bulbo pilifero. Via via che si eseguono i trattamenti, infatti, i peli ricrescono meno velocemente (da 4 settimane all'inizio, a diversi mesi in seguito) e sempre più sottili.

L'autorità statunitense FDA descrive l'epilazione laser come un metodo "progressivamente definitivo".

VANTAGGI

Il vantaggio della tecnica con il laser multi-diodo a alta potenza è senz'altro legato alla rapidità, alla possibilità di applicazione su tutti i fototipi, all'esiguità degli effetti collaterali, che quasi sempre si riducono ad un leggero arrossamento (eritema perifollicolare) tendente a scomparire nell'arco di poche ore. Rispetto alla luce pulsata, il trattamento con il laser multi-diodo ad alta potenza è più confortevole, molto meno fastidioso, con applicazioni e più rapide e risultati più veloci. Può essere eseguito su tutti i fototipi, anche i più scuri, senza rischi, a patto naturalmente di affidarsi a professionisti competenti.

COME SI SVOLGE UNA SEDUTA?

L'epilazione laser è un trattamento che si può utilizzare in modo sicuro su viso, inguine, ascelle, braccia, petto, gambe, schiena e altre parti del corpo. Per un risultato efficace e duraturo, occorre intervenire sulla zona desiderata in più sedute, per una riduzione dei peli in fase attiva (anagen).

La seduta di epilazione laser è indolore, il paziente non avverte particolari stimoli dolorosi, solo un leggero calore. La zona interessata viene preventivamente rasata e deve essere detersa e priva di creme, profumi, deodoranti o qualunque prodotto che possa interagire. Si stende sulla zona un leggero film di gel trasparente, e quindi si procede all'applicazione del laser. Dopo il trattamento può comparire un leggero arrossamento della pelle (eritema follicolare), che scompare spontaneamente dopo il trattamento stesso. L'intervallo tra le sedute ed il numero di applicazioni varia in base ai singoli casi e al tipo di problematica.

Nelle settimane precedenti al trattamento, e immediatamente dopo, si deve evitare l'esposizione ai raggi solari e/o a lampade UVA e non assumere farmaci che aumentino la sensibilità della pelle alla luce. I filtri solari sono indispensabili prima di esporre la zona trattata ai raggi solari per evitare rischi di iper-pigmentazioni.

Per un risultato efficace e duraturo, occorre intervenire sulla zona desiderata in più sedute, per una riduzione dei peli in fase attiva (anagen).

I risultati ottenuti con l'epilazione laser sono duraturi, soprattutto se si ripetono delle sedute di mantenimento una o due volte all'anno.

I tempi ed i costi di un trattamento Laser dipendono da diversi fattori, ovviamente, come per ogni percorso Beauty, è sempre necessario affidarsi a professionisti certificati che effettueranno una visita preventiva ed una corretta anamnesi per assicurare il miglior risultato finale.

Ti aspettiamo la prossima settimana con un nuovo argomento!