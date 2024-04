Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: aprile, il mese delle verdure in verde!

Asparagi, broccoli, carciofi, cavolfiori, cavolo cappuccio, cicoria, cime di rapa, coste, crescione, erbette, fave, finocchi, indivia, lattuga, maggiorana, ortica, porri, rabarbaro, spinaci, taccole, sedano.

Queste sono le verdure di stagione che la natura ci offre in questo inizio di primavera e sono tutte verdure di colore verde. Esse hanno importantissime proprietà per il nostro corpo, poiché hanno un alto contenuto di antiossidanti e sono ricche di vitamine e sostanze nutritive.

Perché è importante scegliere frutta e verdura di stagione?

Al giorno d’oggi siamo abituati a trovare qualsiasi tipo di frutta e verdura in tutte le stagioni dell’anno. Tuttavia, scegliere prodotti di stagione è vantaggioso per la salute ma anche per l’ambiente. La coltivazione di alimenti di stagione, infatti, richiede molta meno energia, risorse idriche e, soprattutto, meno additivi chimici, rispetto alle coltivazioni non stagionali. Allo stesso tempo, la frutta e la verdura coltivate e raccolte secondo i cicli naturali sono più gustose e contengono maggiori nutrienti e minerali importanti per l’organismo.

Le principali verdure di stagione a foglia verde

Tra le principali verdure verdi tipiche di aprile ci sono, innanzitutto, quelle a foglia larga come la lattuga, la cicoria, gli spinaci, le bietole e la verza, caratterizzate da un elevato contenuto di vitamina A, vitamina C, minerali, fosforo e calcio. Esse sono ricche di acqua quindi, aiutano a depurare il corpo da eventuali tossine. Un altro beneficio di questi alimenti è la loro alta digeribilità; il loro basso contenuto di calorie e grassi è un toccasana per tutti coloro che seguono una dieta o un regime alimentare a basso apporto calorico.

Ci sono, poi, le verdure a foglia stretta tra cui rucola, sedano e bietole; anch'esse sono altamente digeribili e, soprattutto, estremamente ricche di ferro.

Non bisogna dimenticare gli asparagi, che contribuiscono a prevenire il diabete di tipo 2, in quanto, il loro tasso di sali minerali, in particolare del cromo, permette di migliorare la capacità dell’insulina di trasportare il glucosio dal flusso sanguigno verso le cellule del nostro organismo. Questi ortaggi, inoltre, sono un diuretico naturale: regolano le funzioni intestinali, favoriscono la depurazione, contrastano la ritenzione idrica, combattendo la cellulite e, contemporaneamente, aiutano a riequilibrare la pressione.

Qualche frutto di colore verde

Verdi e di stagione sono anche alcuni frutti come i Kiwi, ricchi di vitamina A, C ed E, potassio, rame e ferro, con effetti benefici sulla funzionalità cardiaca e la pressione arteriosa;

Estremamente nutriente è anche l’avocado, la cui polpa contiene un ottimo quantitativo di fibre che aiutano a tenere sotto controllo i valori del colesterolo cattivo, di vitamine del gruppo B (preziose per il sistema nervoso e per la funzionalità del metabolismo), vitamina K (utile per salute delle ossa ed essenziale per la coagulazione del sangue), vitamina C ed E (anti-age).

Tutte queste verdure e questi frutti di stagione possono essere gustati in numerosi piatti e ricette diverse, anche nell’ambito di una dieta, all’insegna della leggerezza, del nutrimento e del benessere del corpo.

