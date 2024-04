Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: il Mese del Benessere, la nuova iniziativa dedicata alla salute

Beauty Med è un centro medico estetico che pone al primo posto la salute dei pazienti. Per questa ragione, ha dato il via al Mese del Benessere, una nuova iniziativa che durerà fino al 10 maggio.

Lo scopo principale è quello di informare il paziente che un’alimentazione non idonea alle sue caratteristiche fisiche comporta il rischio di contrarre patologie che vanno al di là di un semplice inestetismo come la cellulite o l’adipe localizzata.

Come funziona?

Effettuando la prenotazione, sarà possibile usufruire di una consulenza gratuita con il Dott. Domenico Paris, medico estetico e dietologo dello studio.

La visita avrà una durata di circa 45 minuti.

Si parte da un questionario anamnestico e delle abitudini alimentari quotidiane. Poi, il percorso prevede i seguenti test:

● test Impedenziometrico con valutazione del peso, del BMI (indice di massa corporea) e della composizione corporea (massa grassa e massa magra);

● test adipometrico per valutare i tipi di grasso e il rischio di patologie associate (ictus, diabete, infarto);

● test della cellulite per le donne al fine di valutare la ritenzione idrica e lo stadio dell’inestetismo

Al termine della visita, il dottore formulerà una diagnosi completa dello stato di salute del paziente, al fine di consigliare il tipo di trattamento medico estetico più adatto alle sue esigenze.

