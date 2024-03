Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: Cryoliposculpt, la nuova tecnologia non invasiva per la criolipolisi

Che cos è la criolipolisi?

La criolipolisi è un trattamento di medicina estetica che consente la riduzione del grasso localizzato attraverso l'uso del freddo. Questo trattamento si basa su un semplice principio termico, secondo il quale il grasso va incontro a riduzione, se "congelato". Grazie al raffreddamento, quindi, le cellule adipose che si trovano nel tessuto sottocutaneo sono sottoposte ad un processo di cristallizzazione, a cui segue una disgregazione spontanea, lenta e graduale.

I vantaggi di Cryoliposculpt

Cryoliposculpt è una tecnologia di ultima generazione che permette di realizzare questo trattamento in maniera veloce, sicura e molto più efficace. Il macchinario, infatti, consente di trattare fino a 4 pliche di grasso contemporaneamente in una sola seduta, riducendo drasticamente il numero di applicazioni.

Si tratta di un trattamento pressoché indolore, in quanto l’intensità degli impulsi è regolata in funzione della tollerabilità ed è aumentata gradualmente per garantire massima efficacia e comfort.

Inoltre, permette di eliminare uno dei più indesiderati effetti collaterali dovuti allo svuotamento veloce del tessuto adiposo, cioè il tanto temuto “effetto grembiule", poiché gli impulsi vengono mantenuti a bassa frequenza e ad alta intensità, garantendo una migliore tonicità dei tessuti.

Allo stesso tempo, rispetto alle normali apparecchiature per la criolipolisi, questa tecnologia elimina il rischio di congelamento superficiale che si verifica frequentemente. Le piastre a contatto con la pelle, infatti, agiscono con brevissimi impulsi di aspirazione e di rilascio, preservando la microcircolazione sanguigna ed assicurando una costante mobilizzazione dei tessuti. Si elimina, così, il rischio di danni vascolari.

La procedura è adatta sia agli uomini che alle donne, può essere effettuata su braccia, addome, fianchi, gambe, glutei e sotto il mento e permette di riprendere le attività quotidiane immediatamente, senza la necessità di tempi di recupero.

I risultati

Dopo ogni applicazione, si ottiene una riduzione del tessuto adiposo dal 20 al 30%. Le cellule adipose, sottoposte a congelamento, vengono distrutte e verranno successivamente smaltite dall’organismo con i normali processi fisiologici. Dopo circa 8 settimane si noterà la zona trattata più tonica e snella e, soprattutto, questo trattamento fa sì che il grasso non si possa riformare in breve tempo, garantendo risultati più duraturi, con notevole soddisfazione personale.

