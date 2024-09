Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: l’autunno si avvicina ed è il momento perfetto per provare l'epilazione laser!

Come funziona il trattamento?

Attraverso una particolare tecnologia laser multi-diodo ad alta potenza, l’energia laser penetra gli strati superiori della pelle e trasferisce la sua energia al pelo; l'energia è assorbita dalla melanina presente nel pelo, e convertita in calore, che danneggia e distrugge il follicolo pilifero.

I vantaggi

Rispetto alla luce pulsata, il trattamento con il laser multi-diodo è più confortevole e molto meno fastidioso, Gli effetti collaterali quasi sempre si riducono ad un leggero arrossamento che tende a scomparire nell'arco di poche ore.

Inoltre, questo particolare tipo di laser può essere applicato su tutte le zone del corpo (ad eccezione del contorno occhi) e, soprattutto, su tutti i tipi di pelle (anche sui fototipi V e VI, ossia le persone di colore) e per ogni colore di pelo (escluso bianco).

Perchè l’autunno è la stagione migliore per iniziare un ciclo di epilazione?

Nelle settimane precedenti al trattamento, e immediatamente dopo, si deve evitare l'esposizione ai raggi solari e/o a lampade UVA e non assumere farmaci che aumentino la sensibilità della pelle alla luce.

Allo stesso tempo, la pelle non deve essere abbronzata. L’abbronzatura, infatti, non è altro che la risposta un’esposizione eccessiva al sole e, di fatto, rappresenta una fonte di stress per la cute che non va molto d’accordo con l’epilazione laser.

L’ autunno, quindi, è il momento ideale per iniziare un ciclo di epilazione, proprio perché l’esposizione al sole è notevolmente ridotta e l’abbronzatura estiva inizia a scomparire.

Se vuoi rimuovere i peli superflui in modo rapido e con risultati duraturi, da Beauty Med puoi usufruire di una speciale promozione: effettuando l’epilazione su due zone, ne avrai una terza in omaggio!

Vuoi scoprire il prossimo argomento?

Ti aspettiamo la prossima settimana!

Se vuoi saperne di più e scoprire tutti i trattamenti che Beauty Med offre, visita il sito https://www.bemed.it/ e segui le pagine social https://www.instagram.com/beautymed_biella/

https://www.facebook.com/beautymed.biella/