Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: eliminare rapidamente la cellulite e il grasso in eccesso con la LESC

Nonostante le giornate ancora un po’ uggiose, l’inverno è ormai un ricordo e, per tutti coloro che desiderano tornare in forma dopo i mesi freddi, è iniziato un periodo intenso di diete, attività fisica, ginnastica passiva o sedute di medicina estetica. Alcuni accumuli di grasso localizzati, però, possono essere molto difficili da rimuovere anche con diete o esercizi mirati. In questi casi, o semplicemente per chi vuole eliminare gli inestetismi e l’adipe in eccesso senza operazioni chirurgiche né procedure invasive, lo staff medico di Beauty Med propone una tecnica di ultima generazione chiamata LESC.

Cos'è la LESC?

La LESC, acronimo di lipoemulsione sottocutanea, è una tecnologia innovativa ed affidabile che, attraverso un’apparecchiatura ad ultrasuoni con certificazione medicale, permette la rimozione dei pannicoli adiposi localizzati e della cellulite.

Essa permette di trattare diverse zone del corpo quali mento, braccia, fianchi, addome, glutei, ginocchia, caviglie ed interno-esterno coscia, ma anche sulla schiena, più precisamente sotto le scapole o nella zona lombare.

Quali sono i vantaggi della LESC?

Rispetto ad altre metodiche, la lipoemulsione sottocutanea assicura al paziente molteplici vantaggi:

● Minima invasività

Si tratta di un intervento minimamente invasivo senza i rischi dell’anestesia generale. Inoltre, non comporta alcun pericolo di embolie, versamenti, edemi o avvallamenti e consente di riprendere le normali attività quotidiane già lo stesso giorno.

● Massima efficacia

La tecnologia impiegata garantisce un'elevata precisione di trattamento, in quanto prevede l’applicazione degli ultrasuoni direttamente sul tessuto adiposo anziché dall’esterno attraverso i diversi strati della pelle.

● Risultati evidenti

I risultati si potranno apprezzare dopo circa tre mesi dall’intervento.

● Massima sicurezza

Agendo tramite una sottile sonda priva di calore sui piani più superficiali del tessuto adiposo, questa tecnica conserva intatti i sistemi vascolari e nervosi del tessuto trattato e l’integrità della struttura portante della pelle.

● Effetto lifting

La multifrequenza ultrasonica pulsata agisce sulle fibre di sostegno del grasso e della pelle producendo un effetto lifting sulla zona trattata. In questo modo la pelle aderisce alla nuova conformazione evitando lassità.

