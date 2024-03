Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: la ginnastica passiva e i dispositivi medico estetici per rimettersi in forma senza sforzi

La primavera è ufficialmente iniziata e porta con sé il desiderio di rimettersi in forma in vista della stagione estiva, non soltanto per tonificare il proprio fisico ma anche per ritrovare le energie e la giusta vitalità. Tuttavia, spesso non si ha il tempo o, semplicemente, la voglia di andare in palestra e, in generale, di praticare sport ed allenarsi. In questi casi, una possibile soluzione è rappresentata dall'innovativa pratica della ginnastica passiva.

Che cos'è la ginnastica passiva?

Conosciuta soprattutto come metodo terapeutico e riabilitativo per le persone anziane o volto al recupero post interventi e traumi, la ginnastica passiva sta riscuotendo sempre più successo anche nel mondo del beauty, in quanto consente di perdere peso, migliorare il tono muscolare e la forma fisica in breve tempo e senza ricorrere ad estenuanti sessioni in palestra.

Essa viene così chiamata perché lo stimolo che genera l’attività del muscolo non arriva da un impulso nervoso interno, come accade nella classica ginnastica attiva, ma da una sollecitazione esterna. Questi segnali esterni, in grado di fare contrarre e rilassare i muscoli, derivano principalmente da macchinari elettrici di vario tipo, ma anche da movimenti specifici messi in atto da fisioterapisti professionisti. In particolare, i dispositivi utilizzati inviano impulsi elettrici ai muscoli, simulando il processo naturale di contrazione muscolare; allo stesso tempo si attiva la risposta metabolica e quindi la combustione del grasso corporeo.

HI FEEP, il dispositivo non invasivo per tonificare i muscoli e ridurre il grasso

Lo staff medico di Beauty Med propone l’utilizzo di un dispositivo ampiamente testato in campo estetico chiamato Hi Feep. Esso è stato studiato per tonificare il volume muscolare e ridurre il grasso in eccesso, valorizzando ed esaltando le forme naturali in maniera non invasiva e, soprattutto, senza dolore né effetti indesiderati. Attraverso un’avanzata tecnologia a base di elettromagneti, infatti, i tessuti vengono sottoposti a continue contrazioni, che stimolano la produzione di nuove catene proteiche e fibrille muscolari. Questo genera l’aumento della densità e del volume del muscolo. Contemporaneamente, le continue contrazioni a cui è sottoposto il muscolo comportano una cospicua richiesta di “energia” reclutata dal tessuto adiposo presente attorno al muscolo stesso, che coinvolto al massimo livello, subirà un decremento fisiologico. Ciò consente di ridurre il grasso in eccesso.

Il trattamento, grazie all’utilizzo di particolari e sofisticati sensori, garantisce un’elevata selettività dei tessuti da trattare e può essere effettuato su braccia, addome e gambe. Nello specifico, esso può essere impiegato per risolvere problematiche e inestetismi quali ipotonie muscolari, cedimenti da dimagrimento, cuscinetti, maniglie dell’amore, accumuli adiposi e grasso addominale. I risultati appaiono evidenti immediatamente dopo la seduta.

È importante ricordare che la ginnastica passiva e i trattamenti medico estetici come Hi feep non devono essere intesi come sostituti definitivi dell'esercizio fisico tradizionale, bensì, come un’efficace integrazione, abbinati ad uno stile di vita sano e ad una dieta bilanciata e corretta.

