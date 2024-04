Virtus Biella: Prochimica Novarese Virtus verso i playoff della B2.

Dopo la sosta natalizia riparte con una vittoria da tre punti la corsa della Prochimica Novarese Virtus verso i playoff per la B2. Sabato sera al PalaSarselli di Chiavazza le Nerofucsia hanno sconfitto il Novi Gavi al termine di una maratona ricca di emozioni.

Il 3-1 finale è stato tutt’altro che facile per le biellesi, nonostante il successo netto nei primi due set, chiusi 25-16 e 25-19. Sotto 2-0. Le ospiti hanno reagito vincendo il terzo 21-25. Incredibile il quarto: dopo una girandola di emozioni, un lungo testa a testa e la possibilità per entrambe le squadre di vincerlo, si è chiuso 34-32 per la Virtus, che così rimane saldamente al terzo posto.

Virtus in campo nei primi due set con Civallero in palleggio, Gasparini opposta, Vercellino e Caneparo in banda, Porta e Fornasier al centro con Huaman Lopez libero. Nel terzo e quarto De Pretto al posto di Porta al centro. Top scorer della partita Sofia Gasparini che sfonda quota 20, trovando ben 21 punti. In doppia cifra d'attacco anche Fornasier con 19, Caneparo con 16 e Vercellino con 15.

Con i tre punti conquistati la Virtus rimane al terzo posto della classifica e ora andrà ad affrontare due trasferte determinanti nella corsa ai playoff: sabato 14 sul campo del Pinerolo, quinto a 5 punti; sabato 20 su quello dell'Almese, seconda con ampio margine.

Durante la serata si è svolta una raccolta fondi a favore dell'associazione Amici dell'Ospedale, per realizzare la Sala Ibrida e mantenere il Robot chirurgico da Vinci all'Ospedale di Biella, una realtà di altissima tecnologia. Virtus Biella è da qualche tempo testimonial della staffetta della generosità promossa a tal fine.

Classifica girone A dopo 21 giornate: Cus Collegno 61, Almese 53, Prochimica Novarese Virtus Biella 45, Sammaborgo 42, Pinerolo 40, Gavi Novi 37, Vicoforte Ceva 32, Canelli 32, In Volley 26, Ovada 25, Asti 21, Pavic Romagnano 18, Chivasso 9, Mtv Torino 0.

Prochimica Novarese Virtus Biella-Volley Pirates Novi Gavi 3-1

Parziali: 25-16, 25-19, 21-25, 34-32

Prochimica Novarese Virtus Biella: Caneparo 16, Cavaliere 6, Civallero 2, De Pretto 1, Fornasier 19, Gasparini 21, Girotto 1, Porta 2, G. Silletti ne, N. Silletti ne, Vercellino 13. Liberi: Huaman Lopez 0, Pricco ne. All. Rastello.