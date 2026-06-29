Scivola lungo il sentiero per il Lago della Vecchia, soccorsa una persona ferita in alta Valle Cervo

Intervento di soccorso in alta Valle Cervo.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30 di ieri, 28 giugno: stando alle prime ricostruzioni, un’escursionista sarebbe scivolata lungo il sentiero che conduce al Rifugio del Lago della Vecchia e, nella caduta, si sarebbe procurata una sospetta lussazione alla spalla.

In breve tempo, si è portato sul posto l’elisoccorso per le operazioni di assistenza alla persona: una volta portata a bordo del mezzo, è stata trasportata e accompagnata in ospedale per le cure del caso.