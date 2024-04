I Sella in Valle d’Aosta: a Biella la presentazione del libro

Fondazione Sella, con la collaborazione del Club Alpino Italiano - Sezione di Biella, organizza la presentazione del libro “I Sella in Valle d’Aosta, imprenditori e alpinisti tra Ottocento e Novecento”. L’evento letterario si terrà venerdì 5 aprile, in via Giuseppe Arnulfo 4 e vedrà la partecipazione degli autori Maurizio Sella e Teresio Gamaccio, in dialogo con Andrea Formagnana.

Si ricorda che l'ingresso è riservato ai partecipanti registrati.

L’accoglienza si terrà alle ore 17.30, mentre l’inizio è fissato alle ore 18.00.