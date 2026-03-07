Meet the writer, a Vigliano appuntamento in biblioteca

La rassegna Meet the writer, organizzata dal Liceo del Cossatese grazie alla Fondazione CR Biella, torna alla Biblioteca Civica "Aldo Sola” di Vigliano Biellese. L'evento è sabato 7 marzo, alle 16, con Francesca Recchia Luciani ed il suo ultimo libro "Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo".
In Breve
sabato 07 marzo
venerdì 06 marzo
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, all'Ospedale oltre 100 specialisti in Ostetricia e Ginecologia e ostetriche da diverse regioni d’Italia FOTO
L'occasione? La 3° edizione del corso per il benessere e la sicurezza di mamma e bambino durante il...