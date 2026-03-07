Meet the writer, a Vigliano appuntamento in biblioteca

 / Circondario

Circondario | 07 marzo 2026, 14:00

La rassegna Meet the writer, organizzata dal Liceo del Cossatese grazie alla Fondazione CR Biella, torna alla Biblioteca Civica "Aldo Sola” di Vigliano Biellese. L'evento è sabato 7 marzo, alle 16, con Francesca Recchia Luciani ed il suo ultimo libro "Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo". 

Redazione g. c.

