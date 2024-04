Biella, concerto a Cossila con il Coro 100% Misto – Made in Biella

Sabato 6 aprile, alle 21, avrà luogo il concerto del Coro “100% Misto - Made in Biella” diretto da Sandro Montalto alla chiesa parrocchiale di Cossila San Giovanni, in via Santuario d'Oropa 224. Un repertorio misto, allegro, impegnato, dolce e a volte movimentato! Brani famosi e altri molto ricercati della tradizione popolare e sacra, più qualche interessante scoperta.

Il Coro “100% misto – Made in Biella” nasce nel 2005 su iniziativa del coro maschile “Burcina” di Biella: in occasione del concerto per la veglia di Natale si propone alle mogli dei coristi di avvicinarsi al canto corale cimentandosi con un brano da eseguire insieme ai mariti. La buona riuscita del brano, unita alla voglia di intraprendere qualcosa di nuovo, porta a sperimentare una sezione mista.

Il nuovo coro prende poco a poco una sua identità personale e autonoma, fino a quando (gennaio 2010) ne diventa direttore Sandro Montalto il quale ha mirato ad approfondire la consapevolezza musicale dei coristi e a valorizzare e ampliare ulteriormente il repertorio, che contempla oggi musiche sacre, e della tradizione popolare di tutto il mondo, brani di colonne sonore, elaborazioni di note canzoni e molto altro. La formazione attuale è di circa 30 coristi.