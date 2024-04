Biella, chiude a 30mila visitatori la mostra dei record “Banksy Jago TV boy e altre storie controcorrente”

Ha chiuso con 1.200 visitatori nel solo giorno di Pasquetta, 1° aprile, la mostra “Banksy Jago TV boy e altre storie controcorrente” raggiungendo così le 29.790 presenze che, sommate alle persone intervenute nel giorno dell’inaugurazione, porta al numero record di 30 mila.

Gli organizzatori Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Palazzo Gromo Losa srl, Comune di Biella e Arthemisia con il main sponsor Biver Banca – Gruppo Banca di Asti esprimono grande soddisfazione per un risultato andato oltre le aspettative. “Siamo tutti davvero felici per questo traguardo che abbiamo raggiunto come territorio – commenta il Presidente Michele Colombo – questa è la dimostrazione che Biella e il Biellese posso essere attrattivi per grandi flussi con proposte culturali importanti. Per noi è il punto di partenza per un lavoro più ampio e continuativo grazie al quale contiamo di raggiungere risultati ancora più importanti nell’ambito dello sviluppo turistico e culturale del territorio”.

A fare da corollario alle parole del Presidente il grande impegno della struttura, già al lavoro su Selvatica, arte e natura in Festival che aprirà il 20 aprile con una dote di 640 biglietti già venduti grazie alla promozione congiunta con la mostra appena conclusa e l’impegno a proporre per l’autunno una nuova grande mostra. In occasione della chiusura inoltre sono stati ringraziati tutti coloro che hanno collaborato al progetto, lavorando anche nei giorni festivi, in particolare Coopculture e l’Associazione Stilelibero che gestisce Palazzo Ferrero, a cui è stato donato uno speciale “uovo d’artista” e la caffetteria Deiro in collaborazione con la quale, grazie a un ampio lavoro di rete, è stato possibile realizzare numerosi “momenti speciali” che hanno contribuito a far conoscere la mostra a un pubblico ampio e diversificato, spesso composto da molti giovani, come durante le aperture serali di Halloween, Natale, Carnevale e in occasione dei concerti finali del Biella jazz Club realizzati da giovani musicisti del Liceo musicale La Grangia di Vercelli.

La promozione della mostra e degli eventi è stata potenziata anche grazie alla sinergia con Fondazione BIellezza e sono state attivate numerose convenzioni e collaborazioni speciali. La mostra inoltre ha rappresentato anche per il tessuto imprenditoriale locale un importante volano di sviluppo grazie ai numerosi eventi collaterali che hanno portato visitatori al Piazzo non solo nei week end, ma anche in settimana, ad esempio in occasione delle conferenze con gli artisti: Laurina Paperina e Jago in dialogo con Michelangelo Pistoletto, entrambi eventi subito sold out.

Grande apprezzamento è stato registrato anche da parte delle scuole per le quali la mostra ha rappresentato un interessante momento di approfondimento di numerose tematiche artistiche e sociali, le visite guidate su prenotazione disponibili sono state esaurite più di un mese prima della chiusura dell’evento per un totale di oltre 3.500 studenti e insegnanti coinvolti cui si aggiungono circa 1.000 visitatori che hanno usufruito delle visite guidate destinate all’utenza libera.