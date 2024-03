Gattina presa a calci e lasciata agonizzante sulla strada, si indaga a Pollone

Orrore a Pollone, dove nei giorni scorsi è stato compiuto un gesto di estrema e violenta gravità. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo era intento a camminare per strada, in compagnia del proprio cane, fino a quando non si è fermato davanti al cancello di un'abitazione.

Nel giardino erano presenti più gatti di proprietà di una famiglia del paese. Contro di loro il padrone avrebbe aizzato il proprio quattrozampe senza alcun apparante motivo proprio per spaventarli. Uno di questi felini sarebbe uscito dalla cancellata e sarebbe stato aggredito dal cane. Non solo: l'uomo avrebbe afferrato e colpito a suon di calci la gattina lasciandola agonizzante sulla strada.

A ritrovarla senza vita i padroni di casa, che hanno subito raccontato e denunciato l'accaduto ai Carabinieri. Sembra che la scena sia stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza presenti in paese, così come il volto del presunto autore. Le indagini aperte dalle forze dell'ordine faranno luce sui contorni, ancora oscuri, della vicenda.