Truffa del falso perito a Gaglianico, anziana derubata di gioielli per quasi 6mila euro

Una donna di Gaglianico è rimasta vittima di una truffa. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 2 maggio: stando alle prime ricostruzioni, la 73enne sarebbe stata contattata al telefono da un uomo che si sarebbe spacciato per un perito della Procura della Repubblica di Biella, incaricato a indagare e verificare su alcuni casi di furti avvenuti in zona. Inoltre, le avrebbe spiegato che sarebbe giunto un collega per effettuare alcune verifiche.

E, in effetti, poco dopo si è presentato alla sua porta un giovane che si sarebbe fatto consegnato alcuni monili in oro per un valore che sfiora i 6mila euro. Qualche ora dopo la residente avrebbe ricevuto una seconda chiamata sempre dal “falso perito” che le avrebbe richiesto un bonifico.

Fortunatamente, in quel momento, era presente un parente della vittima che, compreso il raggiro, ha evitato ulteriori ammanchi di denaro. Gli accertamenti di rito sono ora affidati ai militari dell’Arma.