Manifestazione a Pollone per la gattina uccisa a calci: “Chiediamo giustizia per Mya” FOTO

“Siamo a Pollone per ottenere giustizia per Mya, la gattina uccisa quasi un mese fa a suon di calci da un uomo. Chiediamo che le leggi siano rispettate e che paghi le giuste conseguenze chi ha commesso un reato contro gli animali”. Parola di Valerio Vassallo, presente oggi pomeriggio, 14 aprile, insieme a molte altre persone, alla manifestazione in programma nei pressi di piazza San Rocco.

All'evento hanno preso parte diverse associazioni animaliste, come Meta, Avi e Fronte Animalista, con tanto di striscioni e bandiere.