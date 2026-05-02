Truffe agli anziani: a Biella 16mila euro per “Apriamo gli occhi”

La Giunta comunale di Biella ha approvato la partecipazione a un progetto dedicato alla prevenzione e al contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane, finanziato nell’ambito del Fondo Unico Giustizia messo a disposizione dal Ministero dell’Interno.

La Prefettura ha già valutato positivamente il progetto, acquisendo il parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ha avviato l’iter per la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune, necessario per l’erogazione del contributo.

Il progetto sarà realizzato con le risorse riconosciute al Comune di Biella dal Ministero, pari a € 16.067,23 e sarà gestito dal Settore Servizi alla Persona del Comune, con il supporto operativo degli altri uffici competenti. L’obiettivo che si intende raggiungere, oltre che conforme all’indirizzo politico dell’Amministrazione in materia di sicurezza urbana, come si legge nella delibera "promuove la tutela delle fasce più deboli, intervenendo in modo capillare per informare, prevenire e sostenere la popolazione anziana sul tema delle truffe".