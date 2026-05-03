Biella, doppio tentato furto al supermercato: nei guai due uomini

Rischiano una denuncia i due soggetti che, nella giornata di ieri, 2 maggio, sono stati fermati dal personale della vigilanza dell’Esselunga di Biella. In un caso, stando alle ricostruzioni del caso, un biellese di 74 anni avrebbe occultato alcuni generi alimentari per un valore di circa 20 euro.

Nell’altro, invece, un 43enne di origine straniera avrebbe pagato in parte la spesa mentre nel proprio zaino sarebbero state ritrovate delle bottiglie di superalcolici da quasi 80 euro. In entrambi gli episodi la merce è stata restituita al legittimo proprietario mentre i militari dell’Arma hanno proceduto con gli accertamenti di rito.