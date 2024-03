Gattina uccisa a Pollone, interviene Brambilla: “Abbiamo passato il segno”

“L’uccisione di una piccola gattina avvenuta nel Biellese, con modalità a dir poco violente, crudeli e disumane, rende ancor più evidente il fatto che abbiamo ormai passato il limite: è ora di fare qualcosa di concreto perché chi compie questi gesti vada in galera”. A dirlo l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, prima firmataria e relatrice dell’AC30, pdl “trasversale” che inasprisce le pene per chi uccide e maltratta gli animali, commentando l’uccisione di una gattina avvenuta a Pollone.

“Secondo quanto riportano i media - prosegue la paladina degli animali - l’uomo sarebbe stato ripreso in volto, identificato e denunciato. Purtroppo però, nell’attuale quadro normativo, questo criminale, che denota anche un evidente tasso di pericolosità sociale, resterà sostanzialmente impunito. Per questa ragione è arrivata l’ora di approvare la mia proposta di legge per avere sanzioni severe per chi maltratta e uccide gli animali. Rivolgo quindi un appello a tutte le forze politiche affinché sostengano finalmente la riforma senza più distinguo e tentennamenti”.