“Giustizia per Mya”, a Pollone una manifestazione per la gatta uccisa a calci

“Giustizia per Mya” è il titolo della manifestazione che si svolgerà domenica 14 aprile a Pollone, alle 15 in Piazza San Rocco, per chiedere giustizia per Mya, la gattina uccisa lo scorso 17 marzo dai morsi di un cane e dai calci del suo padrone, in seguito individuato dalle telecamere, e poi denunciato per il reato disciplinato dall’articolo 544 ter del codice penale, il quale stabilisce la pena del carcere da 4 a 27 mesi per chi uccide un animale.

“Nonostante quello che credono in paese - dicono gli organizzatori - l’autore del reato non pagherà con la prigione per questo crudele gesto. La manifestazione di domenica è pertanto finalizzata a chiedere un inasprimento delle leggi, tenuto conto che lo stesso soggetto è recidivo, perché, qualche mese fa, mentre prendeva a calci altri gatti, è stato allontanato dalle urla di chi ha visto al scena. Quindi in paese siamo preoccupati”.

Solidarietà all’evento da parte del Sindaco Sandro Bonino: “Condivido pienamente questa iniziativa e spero che porti a qualche cambiamento. Amo gli animali, avendo gestito per anni un negozio di articoli per animali, e avendo corso con i cani da slitta. Quando non c’è più rispetto per le persone, figuriamoci se c’è per gli animali”.

Parteciperanno a “Giustizia per Mya” le associazioni animaliste Meta, Avi e Fronte Animalista.