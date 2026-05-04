Pralungo, furti ai cimiteri comunali: portati via fiori o pezzi di lapidi. Sindaco: “Ipotesi fototrappole al vaglio”

Atti vandalici anche nei cimiteri comunali. Lo riportano alcuni cittadini di Pralungo che hanno segnalato nuovi episodi di furti, avvenuti persino durante gli orari di apertura al pubblico. Non solo nel camposanto del paese ma anche in quello di Sant’Eurosia.

Nel mirino dei ladri fiori, oggetti di rame e parti di lapidi, sottratti senza alcun rispetto per i luoghi e per il valore affettivo che rappresentano. Già in passato erano avvenuti simili comportamenti ma ora si sono ripresentati, come confermato dal sindaco Raffaella Molino: “Sono comportamenti inaccettabili. Siamo al corrente del problema e stiamo cercando di intervenire nel modo più efficace possibile. L’amministrazione è al lavoro, infatti, per trovare una soluzione concreta“.

Tra le misure allo studio, l’installazione di fototrappole, strumenti già utilizzati per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti. L’obiettivo è duplice: da un lato monitorare le aree più esposte, dall’altro creare un effetto deterrente per scoraggiare nuovi episodi. “Si tratta di comportamenti che suscitano particolare indignazione nella comunità – sottolinea Molino - Non solo per il danno materiale ma anche per la mancanza di rispetto verso luoghi simbolo di memoria e raccoglimento. Sono episodi odiosi che non vorremmo mai dover commentare”.