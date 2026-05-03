Schianto nella galleria della Volpe: auto si ribalta, due donne in ospedale, danneggiati impianti di emergenza FOTO e VIDEO

Poco prima delle 22 di oggi 3 maggio, si è verificato un incidente all’interno della galleria della Volpe, dove un’auto condotta da una donna, con a bordo una passeggera, si è ribaltata mentre percorreva il tratto centrale del tunnel.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe urtato il cordolo della piazzola di sosta di emergenza, perdendo il controllo e capovolgendosi. Nell’impatto sono stati danneggiati anche la colonnina SOS e la manichetta dell’acqua, tranciata a seguito dell’urto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle due donne, entrambe rimaste coscienti. Successivamente, le ferite sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

La galleria della Volpe è attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.