Grande prova dei giovani di Autogarbaccio/MB Line al Grand Prix di Villadossola.

Terzo posto per il piccolo Leonardo Ingribelli nell' under nove maschile e per Martina Picco nell' under 19 femminile.

Da segnalare inoltre la buona prova di Leonardo Alvarado nell' under 13 e nell' under 15 maschile . Lottano ma nn passano i preliminari Gabriele Negrone, Andrea Saitta e il piccolo Francesco Siviero. Comunque anche questa prova è la conferma della crescita di tutto il settore giovanile pongistici cossatese che al momento occupa la terza piazza come società in regione, in attesa dell ultima prova decisiva per le classifiche finali, in programma il 21 Aprile a Isola D' Asti.