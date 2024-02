Forte grandinata in Super, doppio incidente stradale: traffico rallentato, c'è un ferito (foto di Mauro Benedetti e Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Traffico rallentato, in ambo le direzioni, per un doppio incidente avvenuto poco fa in Superstrada. È successo poco prima delle 17.30 di oggi, 24 febbraio.

Il primo si è verificato in direzione di Cossato, prima dell'uscita di Vigliano Biellese. Qui, sarebbero state coinvolte diverse autovetture (si parla di 6 o 7), tradite dal manto stradale, reso viscido dalla forte grandinata che si è abbattuta nel pomeriggio. Al momento, non è chiaro se qualcuno sia rimasto ferito.

Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118 per l'assistenza ai guidatori. Al momento, l'arteria è chiusa alla viabilità, deviata all'imbocco del Ponte della Tangenziale: si consigliano altre vie per raggiungere Cossato.

Il secondo sinistro, invece, ha visto protagonista un solo veicolo che, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe ribaltato autonomamente per cause da accertare dopo l'uscita di Valdengo, salendo verso Biella. Il conducente è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice verde. Presenti gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti di rito.