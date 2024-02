Un nuovo percorso di eBike Biella...un giretto appena dietro casa FOTO

Per accedere al "fuoristrada" scegliamo un ingresso che inizia in pratica in centro città. Da via Ivrea ci infiliamo nel single trek che porta alla Nera. Si potrebbe proseguire anche dopo aver incrociato la strada asfaltata ma il tratto successivo è sporco e rotto, quindi saliamo verso Cossila per percorrere la Vandornina. A seguire i sentieri dietro la Burcina per un percorso quasi scontato fino ad imboccare il tracciato del Trenino. E' a questo punto che iniziano le invenzioni. Invece di salire scendiamo seguendo il single trek che ci porta a Pollone frazione Chiavolino. Per raggiungere il Santuario del Barbaba ci affidiamo a Strava ed ad un po' di ... fortuna. Attraversiamo il torrente affrontando un piccolo guado e proseguiamo seguendo alcune tracce appena evidenti restando a mezzacosta fino a Sordevolo.

Iniziamo la salita vera e propria affrontando prima alcuni tagli impegnativi e, dopo aver aggirato San Grato, ancora qualche bello sforzo su asfaltato al 19%, fino a raggiungere l'ingresso del sentiero un po' più in alto lungo la strada che porta a Pian Paris. Altro divertentissimo traverso nel bosco fino a tornare alla "panchina belvedere" sopra Pollone. Poi, il tratto che segue è decisamente ripido e diamo fondo all'elettrico che ci aiuta un po'. Raggiunto il Tracciolino riposiamo con il trasferimento in piano fino ad Oropa prima di immetterci nella "passeggiata dei preti" che alterna tratti scorrevoli a impegnativi passaggi su radici e pietraie. Ma in fondo sono proprio queste piccole difficoltà quelle che cerchiamo e ci divertono.

Come ci diverte ancora di più la spettacolare discesa che segue. Un sigle trek al limite del DH fino ad Oneglie. Su quel tratto occorre affidarsi a "San Freno a Disco" sperando tengano perchè altrimenti sono guai. A Oneglie i giochi non sono ancora finiti, c'è ancora la mulattiera che scende fino al fondovalle nel comune di Sagliano. Un misto di ciottolato e gradini impegnativo in entrambe le direzioni.

Proseguiamo il nostro rientro attraverso il sentiero che passa di fianco alla palestra di roccia. Attenzione il sentiero era pulito fino ad un paio di settimane fa. Ora è interrotto da una grossa pianta caduta nel frattempo. Si passa ma occorre sollevare le bici ed attraversare il fogliame.

Chiudiamo con 46,07 km 1.324 d+ in 4h44m. Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi... (e se non possedete una eBike, nessun problema, ci pensiamo noi..)

Foto e Video montati e pubblicati sui vostri social per un ricordo indimenticabile dell'esperienza.

