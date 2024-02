Incidente nel tunnel di corso San Maurizio, tre auto coinvolte: code e traffico deviato FOTO

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale che ha visto coinvolte tre auto in uno dei tunnel di Corso San Maurizio, tra i comuni di Biella e Ponderano.

È successo stamattina, intorno alle 10.30. Fortunatamente, stando alle informazioni raccolte, non si sarebbero registrati feriti tra i conducenti alla guida. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e gli agenti della Polizia per la raccolta dei rilievi.

Il traffico ha subito rallentamenti, con code in direzione del capoluogo di provincia: al momento, è stato deviato verso altre direzioni.