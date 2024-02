Focus quartieri, Chiavazza: Tra storia e la sua spontaneità FOTO e VIDEO

Citata come "Clavazia", il nome di Chiavazza compare per la prima volta in un diploma di Ottone III nel 999. Noi di newsbiella.it abbiamo incontrato al Bar Sport alcuni abitanti che conoscono bene il quartiere, perchè sono nati qui, ci abitano. Persone che hanno visto Chiavazza cambiare negli anni....chiudere tanti negozi ma comunque sempre pronta a nuovi cambiamenti.

Franco Caucino, del comitato benefico del carnevale di Chiavazza, Cucu "dimissionario" da quest'anno, ci ha raccontato di come è nata la tradizione della fagiolata da guinness, di come si è evoluta e di come ogni anno riunisce tanti volontari della zona senza i quali non sarebbe possibile organizzarla.

A Chiavazza c'erano anche la casa sociale delle associazioni cattoliche, la radio, la società musicale, il circolo amici chiavazzesi, motoclub Perazzone, il gruppo cartofilo, la caserma dei Carabinieri e si festeggiava con la Festa dell'Uva. Di queste e di altre storie ci ha parlato Giorgio Gulmini, grande appassionato di storia.

Piero Coda Zabetta, presidente degli Alpini Chiavazza ha raccontato di quanti e quali negozi c'erano in via Rosazza, degli abitanti che si sedevano sul balcone per vedere la gente che passava.

Christian Clarizio, presidente della Pro Loco, ha vissuto la sua giovinezza a Chiavazza. Era tra i ragazzi che frequentavano la piazza, l'oratorio, ed è pronto a mettersi in gioco per vederla di nuovo rivivere come un tempo.

Roberto Prato è stato l'ultimo presidente di quartiere ormai 15 anni fa. "Per dare più vita a Chiavazza - commenta -, penso che potrebbe essere utile valorizzare maggiormente le attuali associazioni sportive, ricreative e sociali, in modo che possano diventare il fiore all'occhiello del quartiere".