Chiavazza, Focus Quartieri: Da Lè Cris acconciature, una piacevole esperienza di bellezza

In via Cucco a Chiavazza, sorge un accogliente negozio di acconciature gestito con passione da due giovani donne intraprendenti. Il profumo delicato degli shampoo accoglie le clienti in una atmosfera rilassante. Con sorrisi radiosi, le titolari accolgono le persone creando un ambiente caloroso e amichevole. Il tocco creativo e moderno delle due titolari si riflette nelle acconciature alla moda e classiche che realizzano con maestria dando alle clienti un nuovo look, ma anche una piacevole esperienza di bellezza.

Prodotti di qualità e professionalità sono i punti forza di Lè Cris Acconciature che si trovano a Biella, Chiavazza in via Cucco 4

