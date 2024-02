Chiavazza, Focus Quartieri: VR Grafica, uno studio tecnico, di grafica e stampa nel cuore del rione VIDEO

La crisi che ha colpito molte attività a Biella è nota a tutti, ma c'è chi nell'artigianato ci crede ancora e decide di aprire nel cuore di Chiavazza, in via Rosazza, rione culla di molte attività storiche.

VR grafica e lo studio tecnico Spinoso hanno fatto una scelta controcorrente, e aprire lì dove molte serrande si sono abbassate, e hanno avviato il loro lavoro di studio tecnico uno e di grafica e stampa, l'altro, condividendo lo stesso ufficio.

Per quanto riguarda lo studio del geom. Spinoso si è trattato di un trasloco ad altra sede con un'attività ben avviata, mentre VR grafica nasce a gennaio di quest'anno con l'intento di fornire un servizio attento e puntuale nell'ambito del digitale, fotocopie o stampe in bianco e nero o colori di piccolo o grande formato, riproduzioni di fotografie, fornendo anche servizio di stampe CAD, e servizio di rilegature e plastificazioni. Completa il corredo la possibilità di personalizzare t-shirt e abbigliamento in genere.

L'esperienza di Viviana, la titolare, nasce però nel campo della grafica , ed ecco che ci si può rivolgere a lei per la progettazione attenta sia di libri che di cataloghi, così come la creazione di biglietti da visita, partecipazioni, locandine o loghi.

VR Grafica e Stampa è a Biella, Chiavazza in via Rosazza 45/b - www.vrgraficaestampa.it/