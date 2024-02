Chiavazza, Focus Quartieri: Autojunior, dal 1983 vendita e assistenza del marchio Suzuki

ASSISTENZA

La concessionaria Autojunior offre inoltre una serie di servizi post vendita per la riparazione e l’assistenza dei veicoli nuovi ed usati acquistati in salone, con particolare attenzione alle vetture Suzuki.

In autofficina si effettuano interventi di riparazione, i tagliandi di auto Suzuki anche in garanzia e revisioni.

Il fornitissimo magazzino dispone inoltre di ricambi originali Suzuki, nuovi ed usati, per poter effettuare le riparazioni con maggiore velocità.

Autojunior è a Biella Chiavazza in via Milano, 46

https://concessionari-suzuki.it/autojunior/