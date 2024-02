Chiavazza, Focus Quartieri: Biella Legno, tre generazioni nel settore e una continua ricerca dei materiali

Attingendo da un'esperienza familiare lunga tre generazioni nel settore del legno, Biella Legno commercializza molti materiali per l'arredamento e la ristrutturazione della casa. Negli ultimi anni, spinti da un mercato alla continua ricerca di materiali innovativi, hanno esteso l'assortimento e cercato partner commerciali pronti a soddisfare le esigenze più diverse: dal design alle tendenze, dall'ecosostenibilità al risparmio energetico.

Legname, pannelli per l'arredamento, pavimenti, profili, perline, pannelli in materiale plastico, serramenti da interno e da esterno, blindati, materiali isolanti e per il tetto, vernici, colle, abrasivi, impregnanti e idropitture: tutti gli strumenti e i materiali per il professionista e per il fai da te.

Rivolgersi a Biella Legno è trovare un interlocutore esperto e attento alle esigenze espresse e in grado di proporre soluzioni ad hoc.

Biella legno è a Biella Chiavazza in via Milano, 90 bis

