Chiavazza, Focus Quartieri: Isoardi Group da oltre 40 anni è leader nel Contract Ufficio

Fondata nel 1980, Isoardi Group da oltre 40 anni è leader nel Contract Ufficio e in tutto quello che riguarda l'arredo, la progettazione e l'organizzazione degli spazi di lavoro. E' specializzata nella ricerca di soluzioni complete per l’ambiente ufficio in modo da dare ai clienti un pacchetto completo: dalla fornitura di prodotti e servizi - in risposta ai problemi legati alla progettazione degli spazi e all’organizzazione del lavoro negli uffici - alla gestione degli aspetti funzionali e tecnologici correlati, il tutto attraverso un unico interlocutore.

Isoardi Group deriva da un team di persone che lavorano con passione, professionalità ed esperienza in sinergia con i clienti, trasmettendo loro il know how necessario a maturare le giuste decisioni e a tradurre concretamente i bisogni e le aspettative in soluzioni.

Isoardi Group vuole promuovere il concetto di “ufficio intelligente”, per questo pone l’attenzione sul semplice bisogno di comfort e qualità ambientale per i propri clienti, partendo da principi fondamentali quali ergonomia, comunicazione, eco-sostenibilità e versatilità. L’ufficio è il luogo in cui nasce il business, dove la creatività deve essere sviluppata, potenziata e supportata, per questo è fondamentale beneficiare di una sensazione crescente di comunità e favorire la comunicazione all’interno di un’azienda.

Lo showroom si trova a Biella Chiavazza, in via Milano 45 dove è possibile visionare le ultime tendenze del settore e trovare le migliori soluzioni per le esigenze dei clienti.