Chiavazza, Focus Quartieri: Biscottificio Cervo, la storia di una famiglia da oltre un secolo

La storia del Biscottificio Cervo ha radici antiche e profonde nel territorio biellese; fin dall’800 infatti in casa Gamba (fondatrice e proprietaria) si iniziò a panificare, elaborando negli anni una capacità e maestria in questa difficile arte che l’esperienza e la continua scoperta di piccoli segreti hanno trasformato in qualcosa di speciale.

Nel 1926, sulle sponde del torrente Cervo a Chiavazza, terra ai confini della cittadina di Biella, dall’attività dell’originario negozio, nasce un ambizioso progetto; trasferire alle generazioni future il contenuto dell’ormai corposo “libro di famiglia”, in cui si sono raccolti negli anni i successi ma soprattutto le testimonianze indelebili della grande passione per il proprio lavoro.

Appunti, accorgimenti, piccoli segreti contenuti in una raccolta di ricette che gli eredi della tradizione famigliare considerano la base imprescindibile di un continuo processo di crescita e miglioramento che vede al centro due fattori fondamentali, la bontà e qualità del prodotto.

Qualità innanzitutto, garantita dall’utilizzo di materie prime sceltissime, latte fresco di giornata delle cascine biellesi, uova fresche da allevamenti a terra, miele selezionato e nocciole IGP piemontesi, e poi tanta bontà, frutto di lavorazioni sapienti arricchite dalle conoscenze di cui la famiglia Gamba è depositaria.

Oggi la realtà di Biscottificio Cervo permette di proiettare con ambizione lo sguardo oltre i confini del nostro territorio, imprescindibile punto di partenza ma anche splendido riferimento di qualità nella produzione della biscotteria e pasticceria tradizionale piemontese in Italia ed all’estero.

Il Biscottificio Cervo è a Biella Chiavazza, in via della Vittoria, 27

https://shop.biscottificiocervo.com/