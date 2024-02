Chiavazza, Focus Quartieri: "Al Bazar", un negozio dell'usato che incarna la storia

Ahamed Garouj, il proprietario di "Al Bazar" a Chiavazza, incarna la storia e la diversità attraverso il suo negozio di usato, un'icona intramontabile di Biella. Attraverso le sue porte si apre un mondo eclettico, oggetti particolari e da collezione, mobili, sedie, piatti e bicchieri, fino a antichi orologi a pendolo, quadri, statue e tanto altro.

Il negozio diventa un rifugio per coloro che devono liberare spazio nelle loro case, per famiglie alla ricerca di varietà e per gli amanti del vintage di oggetti con la loro storia. Garouj sottolinea l'importanza del genere di primo ordine, distinguendosi dalla corsa verso uno stile più moderno. "Al Bazar" non cerca di competere, ma di offrire un'esperienza unica, avvolgendo i clienti in una atmosfera di nostalgia e autenticità, dove ogni oggetto ha una storia da raccontare.

Al Bazar è a Biella, Chiavazza in via Gamba 3

https://www.facebook.com/p/Al-Bazar-di-Ahmed-Garouj-100066930520833/?locale=it_IT