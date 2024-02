Chiavazza, Focus Quartieri: Le tendenze colore 2024 secondo Marco Vernici

"Sono Carlo e lavoro nel Colorificio Marco Vernici di Biella, una attività con quasi 40 anni alle spalle che tocca il mondo delle vernici a 360 gradi.

Siamo nati come distributori di prodotti vernicianti e affini per la carrozzeria professionale e l’industria nel 1985 e, nell’ormai lontano 1990, abbiamo spostato la nostra sede da Ponderano a Chiavazza per affiancare uno showroom dedicato all’universo delle vernici specialistiche per l’edilizia decorativa e professionale.

Da quel momento in avanti abbiamo realizzato lo stretto collegamento che esiste tra il mondo tecnico dei prodotti vernicianti e quello estetico del design.

Le finiture, infatti, oltre ad avere aspetti funzionali non trascurabili, sono la prima cosa che risalta in un ambiente; a primo impatto sono in grado di modificare la percezione che si ha di una stanza o di un locale, generando emozioni.

Non è però facile interpretare un mondo in costante evoluzione.

Chi fa il mio mestiere deve essere sempre aggiornato sulle nuove tipologie di prodotti e sulle tendenze di stile, al fine di fornire un prodotto adatto e un servizio consapevole per i propri clienti, che siano privati che intendono rinfrescare le proprie case oppure professionisti della decorazione o della progettazione.

Il nostro lavoro è quello di supportare tecnicamente ed esteticamente le scelte, ponendoci come veri e propri partner nei momenti di rinnovamento.

Noi di Marco Vernici intendiamo condividere con i lettori parte di queste considerazioni, dando un occhiata ai colori che – tra quelli annoverati tra i “colori di tendenza 2024” nelle maggiori riviste del settore – la faranno da padrone nel periodo primavera/estate.

Ne abbaiamo selezionati 4 per voi:

Il Burro

Questa nuance potrebbe essere definita come un una variante più calda del beige, adatta rendere gli ambienti più ampi e luminosi evitando le virate di temperatura fretta tipiche dei bianchi.

Questa tonalità possiamo dirlo; si abbina davvero con tutto...!

Il Verde Bosco

Tinta intensa e satura, che riavvicina i tuoi ambienti alla natura conferendo un certo senso di tranquillità e raffinatezza abbinato alle nuances di marrone, come nella foto in esempio.

Si presta molto bene alla finitura di spazi di lavoro, studio o ad attività commerciali, insomma, spazi che vengono vissuti.

Il Blu Profondo

Altra tonalità intensa, anche se questa volta con una virata più fredda, è una tonalità versatile anche se riteniamo che esprima il suo meglio in abbinamento alle varianti più calde del Bianco o del Marrone, se ci si spinge verso uno stile particolarmente si può osare in abbinamento con il Nero.

Il Terracotta

Tonalità calda e più tradizionale, che si adatta molto bene a rendere confortevoli zone notte e living, interessanti sono anche le varianti più legate alla terra come l'arancione bruciato.

Anche in questo caso le varianti calde del Bianco si prestano bene all’abbinamento, come del resto tutte le tonalità prodotte con base naturale.

Marco Vernici è a Biella, Chiavazza in via Gamba, 1

www.marcovernici.it