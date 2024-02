A Pollone una tradizione di bontà con la Fagiolata, 850 porzioni per 18 paioli cucinati FOTO

A Pollone 850 porzioni per tutti, 18 paioli cucinati. Una tradizione di bontà! Questi i numeri della tradizionale fagiolata, andata in scena ieri, domenica 11 febbraio. Il Comitato del Carnevale con la Pro Loco, la Parrocchia e il Patrocinio del Comune hanno realizzato la 57° edizione della fagiolata benefica pollonese, cucinata in oratorio parrocchiale e poi distribuita, per la prima volta, in piazza San Rocco. Il piatto ha soddisfatto tutti gli avventori che tra le altre cose hanno potuto approfittare degli ampi spazi di parcheggio.

“La lunga e paziente coda in attesa della prelibata pietanza garantisce per la qualità della fagiolata pollonese – commentano gli organizzatori - Quindi come si dice buona la prima e il Comitato garantisce che meglio affinerà e curerà la distribuzione per il prossimo anno. Purtroppo il meteo avverso delle giornate precedenti e forse una troppa prudenza ha fatto si che non si realizzasse il carnevale pomeridiano dedicato ai bambini. Con il senno di poi la mattinata ha espresso un quasi primaverile sole che ci ha fatto veramente rammaricare per non aver accontentato i più piccini. Sarà per il prossimo anno”.