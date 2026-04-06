Biella, Croce Rossa a "BiVeg" per una mattinata dedicata alla prevenzione

In occasione di BiVeg, in programma sabato 18 aprile al Piazzo, le Crocerossine della Croce Rossa Italiana Comitato di Biella promuovono una mattinata dedicata alla prevenzione.
L’iniziativa si terrà all’ambulatorio di piazza M. Cucco, dalle 9 alle 12, e offrirà alla cittadinanza la possibilità di effettuare gratuitamente alcuni controlli di base: la misurazione della pressione arteriosa, il controllo del colesterolo e della glicemia.
Un momento pensato per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della cura della salute.