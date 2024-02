Vittorio Emanuele di Savoia, oggi il giorno del funerale, la cremazione a Biella

Oggi sabato 10 febbraio è il giorno dell'ultimo saluto a Vittorio Emanuele di Savoia. Il feretro è entrato in Duomo, a Torino, per le per le esequie solenni sulle note dell'Inno Sardo, coperto dal drappo rosso del Gran Maestro degli Ordini dinastici di casa Savoia e dalla bandiera italiana. E per espressa volontà del principe, secondo quanto riferito dai familiari, verrà cremato. Dove? A Biella, nel "Tempio di Vetro" come è stato chiamato dalla sua riapertura in ottobre. Vittorio Emanuele sarà così il primo Savoia ad essere cremato.

Il principe avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio, ma lo scorso 3 febbraio si è serenamente spento a Ginevra circondato dall'affetto dei suoi famigliari.

Prima della fine della celebrazione è stata letta, alla famiglia Savoia e a tutti i partecipanti, una lettera del Segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin: "A sua altezza reale, la principessa Marina di Savoia, il Sommo Pontefice esprime le condoglianze per la morte di Vttorio Emanuele. Il Santo Padre impartisce la benedizione apostolica per lei e la famiglia".