Golf, a Cavaglià il Carnival Green By Forteto Della Luja: ecco i vincitori del Green Pass Card Trophy FOTO

Domenica scorsa al Golf Club Cavaglià si è giocato il Green Pass Card Trophy (Stableford, 18 buche 3 categorie). La gara valida come 4° tappa del Trofeo d’Inverno ha visto al via 110 partecipanti. Le prossime tappe del circuito, che anche quest’anno grazie alla fondamentale collaborazione del nostro Pro-Shop, metterà in palio dei premi importanti, si giocheranno domenica 18 e 25 febbraio. Il 1° netto del ranking si aggiudicherà un telemetro Bushnell Tour V5 di ultima generazione, mentre al 1° lordo andrà una sacca Mizuno BR-D4C Cart Bag.

La classifica del circuito sarà data dalla somma dei migliori 4 score sulle 6 gare. Guidano la classifica dopo tre gare Simone Bucino nel lordo e Francisco Miguel De Sousa nel netto.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià 36, 1° Netto Emanuele Canziani Crema 39, 2° Netto Emanuele Giachino Courmayeur 39. 2a categoria: 1° Netto Gianfranco Gassino Primule 43, 2° Netto Remo Contini Crema 38. 3a categoria: 1° Netto Luca Battisti Crema 44, 2° Netto Stefano Bianco Crema 43. 1° Ladies Heather Jane Irwin Crema 38, 1° Seniores Stefano Meggiorin Cavaglià 41.

Il programma gare al Golf Club Cavaglià proseguirà domenica con la terza edizione del "Carnival Green By Forteto Della Luja" competizione a squadre con formula louisiana a 4 sulla distanza di 18 buche (punteggio Stableford). Novità di quest'anno saranno i bonus point per chi si presenta in costume e mascherato. Durante la giornata degustazione vini del Forteto della Luja. A seguire dopo la premiazione rinfresco con panissa e bugie. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.