TT Biella scende in campo: ripartono i campionati 2024.

Sono ripresi, lo scorso fine settimana, con la disputa della prima giornata del girone di ritorno, i campionati a squadre nazionali e regionali di Tennis Tavolo. Domenica, ha inoltre preso avvio il campionato regionale femminile, con ben 14 formazioni, tutte inserite in un unico girone di sola andata, che si giocheranno il titolo in tre concentramenti.

Nel weekend hanno gareggiato 5 formazioni del TT Biella (C2 e D3 a riposo), con un bilancio di due sconfitte in B1 e C1, una vittoria in D1, un pareggio in D2 e due vittorie per la C femminile.

Serie B1

In serie B1, la formazione del T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo, è uscita sconfitta in casa con il secco punteggio di 1 a 5 nell’incontro che l’ha vista opposta al Villa Romanò; la squadra brianzola ha ribaltato, in questo modo, con identico punteggio, il risultato dalla gara di andata. D’altronde, con Eugenio Panzera ancora fermo per il fastidioso dolore al polso che lo affligge da tempo e con Simone Cagna e Vincenzo Carmona apparsi in cattiva forma, non ci si poteva attendere una bella prestazione corale; soprattutto contro avversari, scesi in campo determinati e desiderosi di riscatto. Unica nota decisamente positiva è la prestazione di Francesco Gamba, che, contro Lombardi, il più quotato atleta avversario, attualmente numero 38 d’Italia, gioca e vince una splendida partita, confermando appieno quanto di bello aveva già mostrato a Torino, nella prova giovanile.

Per gli avversari hanno giocato Cerea, Lombardi e Fontana

Classifica: Visionottica New Tt Pieve Emanuele-B,14; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-A,12; Asd Us Villa Romano',10; A4 Verzuolo Tonoli,10; A4 Verzuolo Scotta,8; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,6; Tt Vigevano Sport - O.Met Group Srl,6; Aon - Milano Sport Tennistavolo,0.

Serie C1

Notizie altrettanto negative arrivano dal campionato di C1, dove il team del T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin esce sconfitto in casa nel match contro il Regaldi Novara per 4 a 5. I biellesi sono passati in un batter d’occhio da una possibilissima brillante vittoria per 5 a 2 all’ennesima demotivante sconfitta. Dopo le prime sei partite, i novaresi avevano in carniere i soli due punti di Castagno, vera e propria “bestia nera”, con Rossati e Ferrari ancora fermi al palo. A questo punto il capitano David Dabbicco decide la propria sostituzione per Tommaso Sorrentino. In un baleno (le ultime tre partite si chiudono tutte in tre set), i lanieri sono superati definitivamente dai novaresi. Anche qui però, nonostante la battuta di arresto di squadra, è doveroso segnalare la maiuscola gara di Fabio Cosseddu vincente sia su Rossati sia sull’esperto e sempre ostico Ferrari. Per la squadra di casa ha giocato anche Matteo Passaro.

Classifica: Asd Tt Romagnano,16; Tennis Tavolo Torino,14; Tt Ossola 2000 Mokavit,8; G.S. G. Regaldi Novara,8; Asd Tt Gasp Moncalieri "B",6; Tennis Tavolo Gallarate,5; Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin,4; Tt Silver Lining Asd 'A' ,0.

Serie C2

La formazione del T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza ha riposato

Classifica: Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,10; Asd Tt Romagnano,10; Asd Tennistavolo Novara Hcm,10; Tennis Tavolo Torino B,8; G.S. G. Regaldi Novara,4; Tt San Salvatore - Terme Di Montevalenza,4; Asd Tt Gasp Moncalieri,0.

Serie D1

Note finalmente buone arrivano dai campionati minori. In serie D1 il Tt. Biella Tintoria Ferraris si impone, tra le mura amiche, al Regaldi Novara. Federica Prola, Lodovica Motta e Stefano Torrero conquistano due importanti punti al termine di un match combattuto e divertente; due punti di Lodovica e uno a testa di Stefano e Federica, che, nella partita conclusiva, non si lascia prendere dall’emozione, gioca molto bene e chiude vittoriosamente l’incontro. I due punti avversari sono entrambi ad opera di Barboni, mentre completavano la formazione ospite, Tencaioli ed Aina.

Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,14; Pol Vigliano Studio Dentistico Loro,11; Tt.Ossola 2000 Rist. Terminus,9; Tt. Biella Tintoria Ferraris,6; G.S. G. Regaldi Novara,4; Asd Tennistavolo Novara Hcm,3; A.S.D. Splendor 1922,1.

Serie D2

Buone notizie anche da Villadossola dove era impegnata la squadra del T.T. Biella Pizzeria Giordano che milita nel campionato di D2. I biellesi chiudono l’incontro con un pareggio per 3 a 3, che consente loro di conservare, pur in condominio, la seconda posizione in classifica. Hanno giocato Federico Arno, Gianni Massazza e Michele Motta, tutti autori di 1 punto. Per gli ossolani hanno gareggiato Casisa, Ferrari e Martelletti.

Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,15; Tt. Biella Pizzeria Giordano,10; Tt.Ossola 2000 Balabiott Gastropub,10; Tt Oleggio,9; Tt Baveno Lago Maggiore,8; Tt.Ossola 2000 Mulino San Giorgio,7; Asd Tt Romagnano B,3; Asd San Giuseppe,0.

Serie D3

La formazione del T.T. Biella Barbera Auto ha riposato.

Classifica: A.S.D. Splendor 1922,14; Asdtt Ivrea,12; Coumba Freide Tt Aosta,8; Asd Polisportiva Fc Vigliano,7; Tt. Biella Barbera Auto,5; Tennistavolo Sisport A,1; Tennistavolo Sisport D,1.

Serie C femminile

Il primo concentramento del campionato regionale femminile ha avuto luogo domenica ad Oleggio (NO). Avversarie di Federica Prola e Lodovica Motta, che giocano con i colori del Tt. Biella Biella-Legno, sono state le formazioni dell’Oleggio e dell’Ossola Pink. Gli incontri, che si giocano con la formula Davis, che prevede quattro singoli ed il doppio, non hanno avuto storia, chiusi entrambi con il secco punteggio di tre a zero a favore delle brave atlete biellesi. Per le padrone di casa hanno giocato Bertaccini, Colombo e Mazzoni, mentre le ossolane hanno schierato Antonietti e Barberis.

Classifica: Asd Tennistavolo Novara Hcm, 6, Asd Area172, 6, Tt Sisport Black, 4, Tt Torino A, 4, Tt Biella-Legno, 4, Tt.Ossola 2000 Pink, 2, T.T. Oleggio Fideuram, 2, A4 Verzuolo Etea, 2, A4 Verzuolo Benebanca, 2, G.S. G. Regaldi Novara, 0, Crdc Torino, 0, Asd Tt Gasp Moncalieri, 0, Tt Torino B, 0, Sial A, 0.

